VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burs imkanından faydalanmak isteyen ortaöğrenim öğrencileri için başvurular 9 Ekim'de, yükseköğretim öğrencileri için ise 30 Ekim'de sona erdi. Burs başvuru sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Sonuçlar için o tarih dikkat çekiyor. Peki, VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019-2020)

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.