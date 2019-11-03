YÖKDİL - YÖK tarafından 2017 yılından itibaren uygulanmaya başlanan YÖKDİL Sınavının sonuncusu 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavda ter döken adaylar sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözlerini sınav sonuçlarının açıklanmasına çevirecek. Sınav sonuçlarına göre alınacak puanlar üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir. YÖKDİL soruları ve cevapları, kurum tarafından ne zaman yayınlanacak, sorusuna Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklaması bulunmuyor. Bir önceki sınavlara bakıldığında sınavdan sonraki hafta sorgulama sayfasında sorular ve cevaplar yayınlanıyor.

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