Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 03.11.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 17:16

ve açıklandı mı? ?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında alınan başvuruları sonrasında, üniversite öğrencileri larının ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs ve nın Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve bursu yani KYK, ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre ödenen karşılıksız paradır. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? ? Detaylar haberimizde...

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvurularının ne zaman sonuçlanacağı merakla araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi içerisinde burs alacak öğrencilerin belli olacağı sonuçlar için gözler KYK'ya çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? İlk burs ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde... Burs: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Sonuçların Kasım ayı içerisinde açıklanacağı düşünülürse adaylar ilk ödemelerini Aralık ayı içerisinde alacaklardır.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden eğitim desteği alacak öğrencilerin belli olacağı sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra bazı öğrenciler burs alacak dileyen öğrenciler ise geri ödemeli eğitim kredisi seçeneğinden faydalanabilecekler. Sonuçların ise GSB'nin ya da KYK'nın internet adresi içerisinde yer alması bekleniyor. KYK sonuçları ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri KYK'nın ya da GSB'nin resmi internet adreslerinde bulunan 'duyurular' sayfası üzerinden takip edilebilecektir.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? İlk burs ne zaman yatacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri