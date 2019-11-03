KYK burs başvurularının ne zaman sonuçlanacağı merakla araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi içerisinde burs alacak öğrencilerin belli olacağı sonuçlar için gözler KYK'ya çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? İlk burs ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde... Burs: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Sonuçların Kasım ayı içerisinde açıklanacağı düşünülürse adaylar ilk ödemelerini Aralık ayı içerisinde alacaklardır.



KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden eğitim desteği alacak öğrencilerin belli olacağı sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra bazı öğrenciler burs alacak dileyen öğrenciler ise geri ödemeli eğitim kredisi seçeneğinden faydalanabilecekler. Sonuçların ise GSB'nin ya da KYK'nın internet adresi içerisinde yer alması bekleniyor. KYK sonuçları ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri KYK'nın ya da GSB'nin resmi internet adreslerinde bulunan 'duyurular' sayfası üzerinden takip edilebilecektir.

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