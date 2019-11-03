YÖKDİL sınavı Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Peki sınava giren adaylar sınav ile ilgili ne dedi? Sınav zor muydu yoksa kolay mıydı? İşte YÖKDİL sınav yorumları. YÖKDİL soruları ve cevapları, kurum tarafından ne zaman yayınlanacak, sorusuna Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklaması bulunmuyor. Bir önceki sınavlara bakıldığında sınavdan sonraki hafta sorgulama sayfasında sorular ve cevaplar yayınlanıyor. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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