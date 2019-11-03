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  • 03.11.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 10:42

DİL sınav soruları nasıldı? sorular , ?

Pazar DİL sınavı şu sıralarda başladı ve adaylar ter döküyor. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başladı ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz ? Sınav yorumları soruların zor mu, kolay mı olduğunu merak ediyor. Sınav biter bitmez YÖKDİL sınav yorumlarını haberimizde vereceğiz. YÖKDİL sonuçları ise en geç 15 iş günü içinde erişime açılacak. YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

3 Kasım YÖKDİL sınav soruları nasıldı?

YÖKDİL sınavı Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Peki sınava giren adaylar sınav ile ilgili ne dedi? Sınav zor muydu yoksa kolay mıydı? İşte YÖKDİL sınav yorumları. YÖKDİL soruları ve cevapları, kurum tarafından ne zaman yayınlanacak, sorusuna Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklaması bulunmuyor. Bir önceki sınavlara bakıldığında sınavdan sonraki hafta sorgulama sayfasında sorular ve cevaplar yayınlanıyor. Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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