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  • 03.11.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 11:14

sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

- YÖK tarafından 2017 yılından itibaren uygulanmaya başlanan YÖKDİL Sınavının sonuncusu tarihinde gerçekleştirildi. Sınavda ter döken adaylar sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözlerini sınav sonuçlarının açıklanmasına çevirecek. Sınav sonuçlarına göre alınacak puanlar üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir. YÖKDİL soruları ve cevapları, kurum tarafından ne zaman yayınlanacak, sorusuna Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklaması bulunmuyor. Bir önceki sınavlara bakıldığında sınavdan sonraki hafta sorgulama sayfasında sorular ve cevaplar yayınlanıyor.

3 Kasım 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

3 Kasım Pazar günü YÖKDİL sınav sonuçları oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi YÖKDİL sınavının sonuncusu Kasım ayı içerisinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçlarının kısa sürelerde açıklanması bekleniyor. Bu yıl yapılan YÖKDİL sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. YÖKDİL Sınavı 3 Kasım'da uygulandı. İlk defa 2017 yılında gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuncusu tek oturum halinde tamamlandı. ÖSYM açıklamasında YÖKDİL sonuçlarının en geç 15 iş günü içinde erişime açılacağı belirtildi.

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