Kasım ayı tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi itibarıyla yaz tatilinin kısalacağı, ara tatil uygulamasına geçileceği müjdelenmişti. Hafta sonu tatili ile birlikte toplam 9 gün yapılacak ara tatilin ilki kasım ayında uygulanacak. Peki, 2019 kasım ayı tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Ara tatiller ne zaman? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

KASIM AYI TATİLİ NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

MEB TAKVİMİ

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.