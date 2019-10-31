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  • 31.10.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:41

Geri sayım başladı! , hangi gün? yapılacak? !

İlk ara tatil için geri sayım başladı. Kasım tatili için plan yapmaya başlayan öğrenciler, tatilin hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Bakanlığın yayınladığı takvimde merak edilen sorular yanıt buldu. Ara tatiller toplam 9 gün yapılacak. Peki, , hangi gün başlayacak? ?

Kasım ayı tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi itibarıyla yaz tatilinin kısalacağı, ara tatil uygulamasına geçileceği müjdelenmişti. Hafta sonu tatili ile birlikte toplam 9 gün yapılacak ara tatilin ilki kasım ayında uygulanacak. Peki, 2019 kasım ayı tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Ara tatiller ne zaman? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

KASIM AYI TATİLİ NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

MEB TAKVİMİ

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

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