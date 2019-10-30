Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen burs ve kredi başvuruları 21 Ekim tarihine kadar gerçekleştirildi. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını tamamlayarak sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Özellikle öğrencilerin aklında şu sıralar KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. İşte KYK burs ve kredi sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. 2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.