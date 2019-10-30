Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 30.10.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 20:08

sonuçları ne zaman açıklanacak? burs ve kredi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?

On binlerce öğrenci 15-21 Ekim tarihleri arasında () burs ve kredi başvurularını tamamladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen burs ve kredi başvuruları 21 Ekim tarihine kadar gerçekleştirildi. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını tamamlayarak sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Özellikle öğrencilerin aklında şu sıralar KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. İşte KYK burs ve kredi sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. 2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri