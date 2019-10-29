KYK müjdeyi verdi! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 burs ücreti ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için yükseköğrenim öğrencilerine yönelik vereceği burs ve kredi için başvurular tamamlandı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da burs ya da kredi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, 1. dönem KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 burs ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

2019 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 1. dönem KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için henüz tarih açıklanmadı. 2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.