Kasım ayında okulların ara tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB 2019-2020 takvimi tatil tarihleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başladı. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte gündemde olan konular arasında ara tatil tarihleri bulunuyor. Öğrenci ve veliler tatil tarihleri öğrenip ona göre planlarını oluşturmak istiyor. Peki, Kasım ayında okulların ara tatili ne zaman başlayacak? İşte milyonlar tarafından araştırılan tatil tarihlerine dair detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili (sömestr) 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

YENİ EBA'YI HİZMETE SUNDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda yenilenen EBA, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci ve öğretmelerin hizmetine sunuldu ve hafta başında yayına başladı.

Bu arada ders kitaplarına kare kodlar yerleştirilerek mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağlamak mümkün hale getirildi.

Ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar ve diğer uygulamaların tek alandan, kolay erişilebilir şekilde sunulduğu portalda kazanımlarla eşleşen içerikler, EBA Ders'te ilgili ders alanına alındı.