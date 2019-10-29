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  • 29.10.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:05

, hangi gün? 2019 2020 başlıyor? MEB okul tatilleri...

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün tatil yapan öğrenciler, bu yıl okul tatillerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, , hangi gün başlayacak? Sömestr olarak bilinen ? İşte 2019-2020 okul tatilleri takvimi...

Kasım ara tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takviminin yayımlanması ile birlikte yapılacak tatillerin tarihleri belirlendi. Tatil döneminde müjdelenen ara tatillerin ilki için geri sayım başladı. İlk ara tatilin kasım ayında yapılacağı ve hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün yapılacağı aktarıldı. Peki, kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Sömestr olarak bilinen yarıyıl tatili ne zaman? İşte 2019-2020 okul tatilleri takvimi...

KASIM TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Okullarda ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. Tatil, hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün sürecek.

Dönemin ikinci ara tatili ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci ara tatil de aynı şekilde hHafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak.

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