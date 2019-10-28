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  • 28.10.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 13:08

? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları tarihi açıklandı mı?

, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim bursu için başvurular 9 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ? 2019 VGM ortaöğrenim burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burslar için öğrenciler başvurularını gerçekleştiriyor. Ortaöğrenim burs başvuruları 9 Ekim'de sona ermişti. Yükseköğrenim başvuruları ise 30 Ekim'de tamamlanacak. Ortaöğrenim öğrencileri başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 9 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapan binlerce öğrenci, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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