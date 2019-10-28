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  • 28.10.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 14:42

2019-2020 eğitim öğretim takvimi: Kasım tatili ne zaman? Ara tatiller ve yapılacak?

Kasım tatili için geri sayım başladı. MEB'in müjdelediği ara tatillerin ilki kasım ayında yapılacak. Hafa sonu tatili ile birlikte toplam 9 gün yapılacak ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, kasım tatili ne zaman? Ara tatiller ve yapılacak? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

Kasım tatili ne zaman?

2019-2020 eğitim öğretim takvimi yayınlandı. Öğrenciler 28-29 Ekim'de toplam 1,5 gün tatil yapacaklar. Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası ara tatillerin ne zaman yapılacağı gündeme geldi. MEB'in takvimine göre, ilk ara tatil kasım ayına denk geliyor. Ekim ayının yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte tatilin hangi gün başlayacağı araştırılıyor. Peki, kasım tatili ne zaman? Ara tatiller ve sömestr tatili ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

KASIM TATİLİ AYIN KAÇINDA?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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