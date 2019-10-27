ÖSYM 2019 yılı 2. dönem İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte, İş Sağlığı ve Güvenliği sınav başvuruları başladı 2019! Başvuru nasıl yapılır? 2. Dönem İSG başvuru ekranı! Daha farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, iş güvenliğinin amacı kişilerin bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ