Kasım ayına sayılı günler kala ara tatil tarihleri hakkında araştırmalar artış gösterdi. 2019-2020 eğitim öğretim takvimi hakkında araştırmalar devam ederken 1 haftalık tatilin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre ara tatil tarihleri de geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Peki, okulların ara tatili ne zaman başlıyor? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

2019-2020 MEB TAKVİMİ

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.