Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 28.10.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 07:27

? ? Bugün öğleden sonra okul var mı?

, sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yur genelinde gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlıklar sürerken, bugün okulların yarım gün mü tatil olacağı araştırılıyor. Peki, ? ? Bugün öğleden sonra okul var mı?

Bugün okullar yarım gün mü?

28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. Öğrenciler ve velileri ise bugün okulların açık olup olmayacağı ile yarım gün mü yoksa tam gün mü olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün okullar yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? Bugün öğleden sonra okul var mı? İşte o konu hakkında merak edilen soruların yanıtı...

BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? (28 EKİM PAZARTESİ )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün sürecek.

29 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriBugün okullar yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? Bugün öğleden sonra okul var mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri