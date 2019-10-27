28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. Öğrenciler ve velileri ise bugün okulların açık olup olmayacağı ile yarım gün mü yoksa tam gün mü olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün okullar yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? Bugün öğleden sonra okul var mı? İşte o konu hakkında merak edilen soruların yanıtı...

BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? (28 EKİM PAZARTESİ )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün sürecek.

29 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.