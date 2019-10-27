28 Ekim ve 29 Ekim'de okullar tatil mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare" olarak ifade ettiği, milli egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve dirilişimizin en önemli dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü yurt genelinde kutlanacak. Peki, Pazartesi ve salı günü okul var mı? 28 - 29 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü? Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.

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