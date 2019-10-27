ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, KPSS, YÖKDİL, LGS, YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınavı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. ÖSYM tarafından tarihler açıklandıktan sonra adaylar sınavların tarihlerini öğrenerek hazırlıklara başlayacak. Bu nedenle yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için uygulanan YKS, kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS gibi sınavlar, sınava katılacak olan adayların gündeminde bulunuyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?

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