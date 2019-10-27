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  • 27.10.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 18:05

2020 , , , YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınavı ne zaman? 2020 sınav takvimi

Milyonlarca öğrenci adayı , , , YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınavlarının en zaman yapılacağını internette sorgulama başladı. tarafından sadece LGS sınav tarihi açıklandı. LGS sınavı 7 Haziran tarihinde yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir. Bu arada KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Diğer sınavların da ne zaman yapılacağı daha belli değil. Açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, KPSS, YÖKDİL, LGS, YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınavı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. ÖSYM tarafından tarihler açıklandıktan sonra adaylar sınavların tarihlerini öğrenerek hazırlıklara başlayacak. Bu nedenle yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için uygulanan YKS, kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS gibi sınavlar, sınava katılacak olan adayların gündeminde bulunuyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?

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