29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim'e sayılı günler kala okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 29 Ekim'in bir önceki günü 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil olacağı, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında. Peki, pazartesi ve salı günü okul var mı? 28 - 29 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün sürecek.

29 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.