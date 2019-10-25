KYK'dan açıklama! Burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 burs ücreti ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun her eğitim döneminde yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verdiği burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler 2019-2020 dönemi başvurularını tamamladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Burs sonuçları heyecanla beklenirken, burs ücretinin ne kadar olduğu duyuruldu. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 burs ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili merka edilen her şey...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru işlemleri 21 Ekim'de yani bugün sona eriyor. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.