28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala, öğrenciler ve velileri 29 Ekim'in öncesi pazartesi gününün tatil olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler hafta sonu tatili ile birlikte 4 gün tatil yapmak istiyorlar. Bu nedenle, internet üzerinde '28 Ekim Pazartesi tatil mi' sorularına yanıt aranıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

28 EKİM TATİL Mİ? YARIM GÜN MÜ TATİL?

Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim'de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

29 Ekim tatilinin kaç gün yapılacağı ise en çok merak edilenler arasında. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise yarım gün olarak tatil yapılıyor. Hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde 28 Ekim'de tam gün sayılırsa 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak, konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.