Üniversite sınavı ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak adlandırılan üniversite sınavının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 liseye geçiş sınavının tarihinin açıklanmasının ardından üniversite sınavı tarihi gündeme geldi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için hazırlıklar başladı. Peki, üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu? 2020 YKS başvuru ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 YKS NE ZAMAN?

Önümüzdeki yıl yapılacak YKS sınavının hangi tarihte uygulanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimi henüz yayınlanmadığı için başvuruların da ne zaman başlayacağı bildirilmedi. Tarih resmi olarak açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 YKS için başvurular 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihlerinde alınmış sınav 15-16 Haziran'da yapılmıştı.