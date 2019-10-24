Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 24.10.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 19:11

Okulların i ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte

Eylül ayında milyonlarca öğrenci ve öğretmen okullara başladı. Ekim ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 1 haftalık ara tatilin tarihi merak konusu oldu. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli "Okulların i ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, başlayacak? İşte 2019-2020 ...

Okulların 1 haftalık tatili ne zaman başlayacak?

Ekim ayının son günlerinde merakla araştırılan konuların başından ilk ara tatilin tarihi yer alıyor. Milyonlarca kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilk ara tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Peki, okulların 1 haftalık tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriOkulların 1 haftalık tatili ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimi
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri