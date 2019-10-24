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  • 24.10.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:26

MEB'den açıklaması! 2020 LGS sınav tarihi açıklandı! yapılacak?

MEB'den yapılan açıklamasına göre, 2020 yılında yapılacak LGS'nin sınav tarihi belli oldu. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav tarihi merak ediliyor. Peki, yapılacak?

2020 LGS tarihi açıklandı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liseye hazırlanan öğrencilere müjdeli haber geldi. Gelecek yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirmelere ilişkin süreç başlatıldı. Öğrenciler 2020 LGS sınav tarihini beklemeye başladı. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

2020 LGS sınavı ile ilgili detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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