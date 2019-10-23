YÖKDİL sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvurular 13-23 Eylül'de alındı. Sınava başvuru yapan binlerce vatandaş, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav tarihini merak ediyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine aldığı YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sene 7'nci yapılacak YÖKDİL sınavı saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da yapılacak. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 2019 YÖKDİL sınav giriş belgelerinin 28 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.