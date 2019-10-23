Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 23.10.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 12:39

? 2019 ne zaman yayınlanacak?

YÖKDİL sınavı için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavına başvurular tamamlandıktan sonra adaylar sınav tarihini beklemeye başladı. ÖSYM'nin sınav takviminde, sınava dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, 2019 ne zaman yayınlanacak? ?

YÖKDİL sınavı için geri sayım! Sınav yerleri...

YÖKDİL sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvurular 13-23 Eylül'de alındı. Sınava başvuru yapan binlerce vatandaş, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav tarihini merak ediyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine aldığı YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sene 7'nci yapılacak YÖKDİL sınavı saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da yapılacak. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 2019 YÖKDİL sınav giriş belgelerinin 28 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriYÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri