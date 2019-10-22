KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2019-2020 burs başvuruları 15-21 Ekim'de alındı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Başvuru sahipleri, internet üzerinden sonuç takvimini araştırmaya devam ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs miktarı ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvruları 21 Ekim'de sona erdi. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları bekliyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda, sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.