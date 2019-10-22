2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Milyonlarca vatandaş heyecan içinde bu soruya yanıt arıyor. Yeni dönem itibarıyla KPSS, YKS, ALES ve diğer sınavlardan herhangi birisine katılacak olan vatandaşların yanıt aradığı 2020 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili o tarih dikkat çekiyor. Yazımızda, 2020 ÖSYM sınav takvimine dair detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman?

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 ÖSYM sınav takvimi için bekleyiş devam ediyor. Sınav takviminin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminin de 2019 Kasım ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Sınav takvimi yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr üzerinden duyurulacak.