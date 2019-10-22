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  • 22.10.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 23:27

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci kayıt işlemlerinin ardından 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Öğrencilerin 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı sorusuyla ilgili araştırmaları artış gösterdi. Peki, 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimlerine devam eden öğrenciler sınav tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

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