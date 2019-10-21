KYK burs ve kredi başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuru işlemleri bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmayan öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmak isteyenlerin de bugün içerisinde bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru işlemleri 21 Ekim'de yani bugün sona eriyor. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.