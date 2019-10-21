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  • 21.10.2019 08:17
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:17

, hangi gün? 2019 başlıyor? Yarıyıl ?

Kasım tatili için geri sayım başladı. Yeni dönem sınavlarına hazırlanan öğrenciler MEB'in yaz tatilinde müjdelediği ara tatillerin ilkinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Tatil planı yapacak öğrenciler ve velileri ilk ara tatilin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, ? Yarıyıl olarak adlandırılan ? , hangi gün başlıyor?

Kasım tatili ne zaman, hangi gün?

Kasım tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci 2019-2020 dönemi okul tatillerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Takvime göre, ilk ara tatil kasım ayında yapılacak. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün yapılacak ara tatil dönemi için plan yapmaya başladılar. Peki, Kasım tatili ne zaman, hangi gün? 2019 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl sömestr tatili ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OKULLARDA ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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