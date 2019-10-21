Kasım tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci 2019-2020 dönemi okul tatillerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Takvime göre, ilk ara tatil kasım ayında yapılacak. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün yapılacak ara tatil dönemi için plan yapmaya başladılar. Peki, Kasım tatili ne zaman, hangi gün? 2019 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl sömestr tatili ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OKULLARDA ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)