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  • 20.10.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 16:39

Öğrencilere müjde! 2020 sınav takvimi açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci gözlerini 2020 yılı sınav takvimine çevirmiş durumda. Bu bağlamda , LGS, , , , , TUS, ve oldukça merak ediliyor. ÖSYM henüz sınav takvimini açıklamadı. Fakat biz haberimizde Ekim, Kasım ve Aralık sınav tarihleri hakkında bilgi vereceğiz. Örnek vermek gerekirse; 7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek. Peki, açıklandı mı? 2020 yılında LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Öğrencilere müjde! 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, YKS, KPSS, LGS 2020 sınavı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. ÖSYM tarafından tarihler açıklandıktan sonra adaylar sınavların tarihlerini öğrenerek hazırlıklara başlayacak. Bu nedenle yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için uygulanan YKS, kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS gibi sınavlar, sınava katılacak olan adayların gündeminde bulunuyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? Geçen sene ÖSYM 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Takvimde sınavlara ait sınav takvimi, başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri yer alıyordu. Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi sisteminin genel adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'dir.

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