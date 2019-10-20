ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, YKS, KPSS, LGS 2020 sınavı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. ÖSYM tarafından tarihler açıklandıktan sonra adaylar sınavların tarihlerini öğrenerek hazırlıklara başlayacak. Bu nedenle yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için uygulanan YKS, kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS gibi sınavlar, sınava katılacak olan adayların gündeminde bulunuyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? Geçen sene ÖSYM 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Takvimde sınavlara ait sınav takvimi, başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri yer alıyordu. Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi sisteminin genel adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'dir.

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