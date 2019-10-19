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  • 19.10.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 10:13

? 2019 2020 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman bitiyor?

KYK burs sonuçları heyecanla bekleniyor. 2019 2020 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Burs ya da kedi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerinin ardından sonuçlara kilitlendi. Peki, ? 2019 2020 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman bitiyor?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilere maddi yönden desteklenmeleri açısından burs ve kredi imkanı sunuyor. Başvuru süreci hala devam ederken başvuru işlemlerini yapan öğrenciler sonuçları araştırmaya başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başladı. Burs ya da kredi başvurusu yapacak öğrencilerin e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların en yakın PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor. Başvurular 21 Ekim'de sona erecek.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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