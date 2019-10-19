KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilere maddi yönden desteklenmeleri açısından burs ve kredi imkanı sunuyor. Başvuru süreci hala devam ederken başvuru işlemlerini yapan öğrenciler sonuçları araştırmaya başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başladı. Burs ya da kredi başvurusu yapacak öğrencilerin e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların en yakın PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor. Başvurular 21 Ekim'de sona erecek.