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  • 19.10.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 08:59

İlk ara tatil (Kasım tatili) ne zaman? 2019 Yarıyıl ? Okullar ne zaman kapanacak?

Kasım tatili için geri sayım başladı. Okullarda yapılacak ilk ara tatilin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ? 2019 Kasım tatili ayın kaçında? man yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak?

İlk ara tatil ne zaman?

Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Ekim ayının yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz şu günlerde ilk ara tatilin hangi tarihte olacağı araştırılıyor. Hafta sonu tatili ile birlikte toplam 9 gün yapılacak ara tatilin ilki Kasım ayında yapılacak. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler heyecan içinde takvimi araştırıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman? 2019 Kasım tatili ayın kaçında? Yarıyıl tatili ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi...

OKULLARDA ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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