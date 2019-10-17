Özel yetenek sınavları kalktı mı? Hangi bölümlerde yetenek sınavları kaldırıldı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!

Özel yetenek sınavları kalktı mı? Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu 10 Ekim'de toplandı. YÖK tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada, 14 yükseköğretim programında özel yetenek sınavının kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlendi. Peki, özel yetenek sınavları kalktı mı? Hangi bölümlerde yetenek sınavları kaldırıldı? İşte cevaplar...

Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirildi.