AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler yeni dönem sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme yapmaları gereken öğrencilerin kayıt süreci devam ediyor. Kısa süre sonra sonra erecek olan kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2019 açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, 7 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek.

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