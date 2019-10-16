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  • 16.10.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:43

kredi ları silinecek mi? ? Milyonlara müjde geldi mi?

kredi ları silinecek mi? Gündemde KYK kredi borçları ile ilgili araştırmalar yapılıyor.Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere her yıl burs ve kredi imkanı sunuluyor.Meclisin açılmasıyla beraber gündeme KYK kredi borçlarının silinip silinmeyeceği geldi. Peki ? Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.

Milyonlara müjde geldi mi? KYK kredi borçları silindi mi?

KYK kredi borçları silinecek mi? KYK burs başvurularının başlamasının ardından daha önce KYK bursu ve kredisi alanlar borçların silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Bu bağlamda Meclisin açılmasıyla birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.
Normal şartlarda KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra aldıkları ücretleri geri ödemesi gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Peki KYK kredi borçları silinecek mi?

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KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇLARINA AF GELDİ Mİ?

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.

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Geri ödeyeceğiz diye okurken o bursu almadım alan arkadaşlarım rahat okurken ben zorlanarak okudum şimdi o borçlar silinirse bize de haksızlık olmaz mı?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2019 16:54
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