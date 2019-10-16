KYK kredi borçları silinecek mi? KYK burs başvurularının başlamasının ardından daha önce KYK bursu ve kredisi alanlar borçların silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Bu bağlamda Meclisin açılmasıyla birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

Normal şartlarda KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra aldıkları ücretleri geri ödemesi gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Peki KYK kredi borçları silinecek mi?

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KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇLARINA AF GELDİ Mİ?

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.