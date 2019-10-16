KYK burs başvurusu kimler yapabilir? Burstan kimler yararlanamaz? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvuruları başladı. Başvuru yapacak olan öğrenciler başvuru ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK ise burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, KYK kredi alanlar bursa başvurabilir mi? 2019 KYK burs başvurusu kimler yapabilir? İşte cevaplar...

KYK KREDİ ALANLAR BURS BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bir öğrencinin aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamayacağı bildirildi.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.