KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından beklenen burs ve kredi açıklaması geldi. KYK müjdeli haberi verdi ve 15 Ekim'de akşam saatlerinde burs ve kredi başvurularını almaya başladı. Heyecanla beklenen açıklamanın ardından öğrenciler başvuru şartları ile başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırmaya devam ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru şartları neler? KYK burs ve kredi başvurusu yaparken hangi belgeler gerekiyor? Yazımızda 2019 KYK burs başvurularına dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başladı. Burs ya da kredi başvurusu yapacak öğrencilerin e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların en yakın PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor.