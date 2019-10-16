Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemi hakkında detaylar binlerce kişi tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte 1. dönem Açık Lise kayıt yenileme süreci hakkında gerekli detaylar belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen bilgiler...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.