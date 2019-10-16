AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme süreci devam ediyor. AÖF'e ÖSYS ile yerleşen öğrencilerin kayıtlarının tamamlanmasının ardından halen eğitimini sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim'de başlamıştı. Yeni dönem sınavlarına katılacak öğrenciler, kayıtların ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2019 açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, 7 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek.

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