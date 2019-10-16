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  • 16.10.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 12:41

Açıköğretim öğrencileri dikkat! Son günler... ne zaman bitiyor? 2019 2020 kayıt takvimi!

Açıköğretim öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü AÖF'te yeni dönem kayıtları 7 Ekim'de başlamıştı. Henüz kayıt yapmayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, ne zaman bitiyor? 2019 nasıl yapılır?

Açıköğretim öğrencileri dikkat! Son günler...

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme süreci devam ediyor. AÖF'e ÖSYS ile yerleşen öğrencilerin kayıtlarının tamamlanmasının ardından halen eğitimini sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim'de başlamıştı. Yeni dönem sınavlarına katılacak öğrenciler, kayıtların ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2019 açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, 7 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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