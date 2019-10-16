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  • 16.10.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 12:06

: KPSS, YKS, DGS, ALES sınavı 2020 yılında ne zaman yapılacak?

heyecanla bekleniyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlara başvuru yapacak olan milyonlarca vatandaş sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ÖSYM sınav takvimi kasım ayında yayınlanmıştı. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? 2020 KPSS, YKS, DGS, ALES sınavı ne zaman yapılacak?

2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?

2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversitelere yerleştirme yapabilmek için gerçekleştirilen YKS, kamuya personel alımında kullanılacak puanları belirlemek için uygulanan KPSS sınavları gibi birçok sınavın 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvim yayınlandı mı? KPSS, YKS, DGS, ALES sınavı 2020 yılında ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların 2020 yılında ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak, sınav takvimi henüz belli olmadı. 2019 yılı sınav takvimi 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminini de 2019 Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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