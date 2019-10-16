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  • 17.10.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:07

2019-2020 sonuçları ne zaman açıklanacak adresinde! için tarih var mı?

adresinden ve e-devlet üzerinden ve kredi başvuruları başladı. KYK'nın takvimine göre, burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru işlemleri tekrar belirtelim sadece e-Devlet üzerinden alınabilecek. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Bir önceki başvuru süreçlerine bakacak olursak, sonuçların başvurularının tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

kyk.gov.tr: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu büyük bir merakla başvuru yapan öğrenciler tarafından bekleniyor ve merak ediliyor. GSB'ye bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile KYK burs başvuruları 15 Ekim akşamından itibaren kabul edilmeye başladı ve başvurular 21 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurular e devlet üzerinden alınıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun tüm detayları haberimizde olacak. Bu anlamda burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar başladı. Ancak KYK tarafından burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki başvuru süreçlerine bakacak olursak, sonuçların başvurularının tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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