kyk.gov.tr: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu büyük bir merakla başvuru yapan öğrenciler tarafından bekleniyor ve merak ediliyor. GSB'ye bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile KYK burs başvuruları 15 Ekim akşamından itibaren kabul edilmeye başladı ve başvurular 21 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurular e devlet üzerinden alınıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun tüm detayları haberimizde olacak. Bu anlamda burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar başladı. Ancak KYK tarafından burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki başvuru süreçlerine bakacak olursak, sonuçların başvurularının tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz.

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