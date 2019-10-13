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  • 14.10.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 16:02

Adaylar dikkat! 2020 sınav takvimi açıklandı mı?

Öğrenciler büyük bir heyecanla 2020 sınav takviminin açıklanmasını bekliyor. LGS, YKS, DGS, , ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri oldukça önem arz ediyor çünkü bu sınavlara milyonlarca aday giriyor. Bu bağlamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS, YKS, DGS; ALES gibi sınavların 2020 yılında hangi tarihte gerçekleştirileceğinin açıklaması bekleniyor.

Adaylar dikkat! 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

2020 ÖSYM sınav takvimi: LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri. 2020 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların ne zaman yapılacağı, sınavlara katılacak milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda arama motorlarında 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor.

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