Adaylar dikkat! 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

2020 ÖSYM sınav takvimi: LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri. 2020 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların ne zaman yapılacağı, sınavlara katılacak milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda arama motorlarında 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor.

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