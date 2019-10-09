Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 10.10.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 13:45

Açıklama geldi mi? ücretleri arttı mı?

Yüz binlerce öğrenci iki ve dört yıllık üniversite programlarına yerleşti. Yurt başvurularının ardından gözler şimdi ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Kredi ve (KYK) tarafından her eğitim öğretim döneminde yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları heyecanla beklenirken müjdeli haber geldi.

Açıklama geldi mi? KYK burs ücretleri arttı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları heyecanla beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler bir süredir yeni yılda KYK burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağını merak ediyordu. Bu kapsamda arama motorlarında KYK burs ücretleri artacak mı sorusuna yanıt arıyorlardı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAçıklama geldi mi? KYK burs ücretleri arttı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri