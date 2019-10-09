Açıklama geldi mi? KYK burs ücretleri arttı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları heyecanla beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler bir süredir yeni yılda KYK burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağını merak ediyordu. Bu kapsamda arama motorlarında KYK burs ücretleri artacak mı sorusuna yanıt arıyorlardı.
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