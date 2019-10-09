2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların 2020 yılında hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu mu? Milyonlarca vatandaş ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini bekliyor. Konu ile ilgili o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? KPSS, DGS, YKS, ALES ve diğer sınavlar ne zaman? İşte detaylar...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların 2020 yılında ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak, sınav takvimi henüz belli olmadı. 2019 yılı sınav takvimi 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminini de 2019 Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.