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  • 07.10.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 07:39

ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman son?

VGM burs başvuruları tamamlanıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burslar için adaylar heyecan içinde. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs imkanından faydalanmak isteyenler başvuru sonuçlarına kilitlendi. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu son gün ne zaman?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 9 Eylül'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Eylül'de başladı. Başvuruların tamamlanmasına kısa süre kalırken, başvuru yapan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman son? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki başvuru takvimine baktığımızda sonuçların, başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 9 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de sona erecek.

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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