2019 okul tatilleri ne zaman? 9 Eylül'de yeni eğitim öğretim hayatına başlayan öğrenciler, haftanın ilk gününde okulların ne zaman tatil olacağı yönünde araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. MEB öte yandan yeni dönem itibarıyla ara tatillerin yapılacağını duyurmuştu. Buna göre, ilk ara tatil kasım ayında yapılacak. Peki, 2019 okul tatilleri ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)