AÖF kayıt yenileme, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 11 gün sürecek kayıt yenileme sürecinin başlangıç tarihi belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvim ile birlikte kayıt yenilemelerin ne zaman başlayacağı duyuruldu. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte AÖF kayıt yenilemenin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi takvimi yayınlandı.

2019-2020 AÖF güz dönemi kayıt takvimi şu şekilde:

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri kayıt yenileme işlemleri 07-18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.