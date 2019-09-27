YDS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS/2 sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçları heyecanla bekleyen adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Öte yandan sınava ait sorular ve cevaplarda yayınlandı. Peki, YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YDS sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 2019 YDS/2 sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapıldıktan sonra sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

YDS/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

"08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarınıncevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2019 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. "