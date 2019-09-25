2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi konusunda araştırmalar her geçen gün artıyor. Yavaş yavaş yılın sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde, yeni yılda ÖSYM sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu sene yapılan sınavlarda başarılı olamayan adaylar yeni sınav takvimini araştırıyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2020 YKS, DGS, KPSS, ALES ve diğer sınavlar ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların 2020 yılında ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak, sınav takvimi henüz belli olmadı. 2019 yılı sınav takvimi 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminini de 2019 Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.