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  • 21.09.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 15:59

MEB uyardı! de son günler! 2019 ne zaman bitiyor?

işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme konusunda son günlere girildi. Açık lise öğrencilerinin yeni dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, ? 2019 nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise eğitimini sürdüren öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos'ta başladı. Yeni dönemin başlaması ile birlikte açık lise öğrencileri kayıt takviminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2019 açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

21 Ağustos'ta başlayan AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de sona erecek.

Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.

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