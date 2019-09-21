AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise eğitimini sürdüren öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos'ta başladı. Yeni dönemin başlaması ile birlikte açık lise öğrencileri kayıt takviminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2019 açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

21 Ağustos'ta başlayan AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de sona erecek.

Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.